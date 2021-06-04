Путин: в России введут платную вакцинацию от COVID-19

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Владимир Путин рассказал о начале платной вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин попросил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев в России. Об этом он сообщил на ПМЭФ.

«Фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы можем предоставить иностранцам [возможность] приехать в Россию и сделать прививку», — сказал Путин в ходе выступления на ПМЭФ, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Путин поручил проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранцев правительству, регионам и бизнесу.

Одновременно с этим Путин считает, что запреты применять российские препараты в других странах политически мотивированы. «Действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин», — сообщил он. По словам президента, после прививок российскими вакцинами от коронавируса не было зафиксировано ни одного летального исхода. До этого Путин призывал россиян поставить прививки, пишет Nation News.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодной, как прививка от гриппа. В ведомстве отметили, что вероятна ситуация, когда вакцины придется периодически обновлять.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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