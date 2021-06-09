Выходец из «Газпрома» займется соцполитикой Нового Уренгоя

В феврале 2021 года Александр Норка возглавил управление по работе с молодежью Фото: пресс-служба администрации Нового Уренгоя

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководить созданным в администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) департаментом социальной политики будет Александр Норка. Несколько месяцев назад он перешел на работу в мэрию газовой столицы из структур «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем официальном telegram-канале.

В состав нового департамента вошли управления по труду и соцзащите, по культуре, физкультуре и спорту, а также по работе с молодежью и общественностью. «Начальником созданного в администрации Нового Уренгоя департамента социальной политики назначен Александр Норка», — говорится в опубликованном сообщении.

По информации городских властей, новый департамент призван оптимизировать ресурсы в социальной сфере и сфере молодежной политики, а также усилить взаимодействие и координацию со спортивными федерациями, организациями социальной защиты населения и иными госструктурами. Учреждения спорта и дополнительного образования Нового Уренгоя полностью переподчинены городскому департаменту соцполитики.

Норка был назначен начальником управления по работе с молодежью и общественностью Нового Уренгоя в феврале этого года. До перехода в мэрию он занимал должность заместителя начальника отдела подготовки кадров в одном из подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург». Участвовал в конкурсе «Лидеры России», где вышел в полуфинал.