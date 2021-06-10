Жителям пришли квитанции с повышенной платой за отопление и теплосчетчик Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Надыма в два раза переплачивают за отопление из-за установки общедомового теплосчетчика в подвалах домов. За счетчик, который стоит больше миллиона рублей, счет выставили тоже жильцам многоквартирных домов, сообщил URA.RU местный житель Никита Никитенко.

Надымчанин отметил, что жильцам от УК «Янтарное» не поступало уведомление об установке общедомовых счетчиков и о том, что именно они будут их оплачивать. «Судя по комментариям, это происходит по всему городу. А конкретно мой адрес — улица Зверева, 47», — рассказал агентству мужчина. Он также добавил, что за оплату теплосчетчика в этом месяце жильцам выставили счет почти в шесть тысяч рублей с каждой квартиры.

По словам местной жительницы Тамары Ореховой, установка счетчиков изначально должна была входить в стоимость капитального ремонта. «Но администрация Надыма, ДМХ, то ли этого не знали, то ли просто упустили. Теперь оплачивать должны собственники», — написала женщина в группе «Злой и добрый Надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». Северянка отметила, что десятки жителей уже обратились с заявлениями в департамент жилищного надзора.

Получить оперативный комментарий в управляющей компании «Янтарное» не удалось — на звонки агентства там не отвечают. В УК направлен официальный запрос. В департамент жилищного надзора ЯНАО также был направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщики в Надыме подделывали подписи жильцов, чтобы перенести капитальный ремонт на следующий год. Жильцы дома в голосовании не участвовали и о решении управляющей компании не знали.