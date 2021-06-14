Протасевич не вспомнил, кто финансировал белорусскую оппозицию

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Роман Протасевич заявил, что не может вспомнить фамилию и точное название компании, якобы финансировавшей оппозицию Беларуси Фото:

Редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич не смог вспомнить имя российского бизнесмена, который финансировал ресурс. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции.

«Я и сейчас не могу вспомнить ни фамилии, ни точное название компании», — цитирует Протасевича издание «Ридус». Он отметил, что не понимает возникающих предположений и различных версий фамилии предполагаемого спонсора.

Ранее Протасевич заявлял, что NEXTA якобы финансировалась российской компанией, связанная с Уралом и горной добычей. По его словам, компанией владеет «конкурент российского предпринимателя Михаила Гуцериева». Российские СМИ предположили, что это может быть глава компаний «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрий Мазепин. Предприниматель опроверг связь с NEXTA.

Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали 23 мая на борту самолета «Афины-Вильнюс». Борт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Авиалайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевичу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды в Беларуси.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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