Протасевич не вспомнил, кто финансировал белорусскую оппозицию

Редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич не смог вспомнить имя российского бизнесмена, который финансировал ресурс. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции.
«Я и сейчас не могу вспомнить ни фамилии, ни точное название компании», — цитирует Протасевича издание «Ридус». Он отметил, что не понимает возникающих предположений и различных версий фамилии предполагаемого спонсора.
Ранее Протасевич заявлял, что NEXTA якобы финансировалась российской компанией, связанная с Уралом и горной добычей. По его словам, компанией владеет «конкурент российского предпринимателя Михаила Гуцериева». Российские СМИ предположили, что это может быть глава компаний «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрий Мазепин. Предприниматель опроверг связь с NEXTA.
Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали 23 мая на борту самолета «Афины-Вильнюс». Борт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Авиалайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевичу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды в Беларуси.
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