Тюменских футболистов накрыло дымом во время решающего матча

Тюменские футболисты боролись за выход в дивизион национальной лиги (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игрокам футбольного клуба «Тюмень» пришлось играть матч в клубах дыма от ландшафтного пожара. Об этом URA.RU сообщил один из болельщиков, присутствовавший на стадионе «Геолог». Спортсмены вышли на поле в рамках матча первенства Профессиональной футбольной лиги, по итогам которого решалось, выйдут ли тюменцы в национальную лигу.

«Матч шел где-то час, когда вдруг все заволокло дымом. Играть в таких условиях, конечно, тяжело. Дышать нечем. В итоге парни сыграли вничью, возможно, в этом есть и вина пожара», — рассказал URA.RU очевидец, посетивший матч на стадионе «Геолог».

Игра между «Тюменью» и «Ладой» из Ульяновской области прошла в рамках Профессиональной футбольной лиги. Завершился матч со счетом 2:2. Если бы тюменские футболисты победили, то в следующем сезоне они играли бы в национальной лиге — второй по силе в России. Теперь же их может обойти команда «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

«В районе стадиона происходит горение травы. Площадь пожара около 550 квадратных метров. Сейчас пожар локализован, но еще не потушен», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

По данным ведомства, в настоящее время природный пожар также бушует в районе Муллашей. Как писало URA.RU, сегодня днем в Тюмени перекрыли движение по окружной дороге, так как ее заволокло дымом от пожара.