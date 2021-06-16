16 июня 2021

Пенсионер в Курганской области напал с ножом на прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
У нападавшего обнаружили психическое расстройство Фото:

Пенсионеру из города Макушино (Курганская область) назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре за то, что он напал с ножом на прохожего. Об этом 17 июня на своем сайте сообщили представители СУ СК России по Курганской области.

«Днем 19 марта текущего года между мужчиной и другим прохожим произошел словесный конфликт возле одного из сетевых супермаркетов города Макушино. В ходе ссоры мужчина достал из кармана одежды нож и нанес им своему 48-летнему оппоненту несколько ударов в область живота и груди», — сообщили в пресс-службе. Потерпевший смог скрыться и вызвать себе скорую помощь, а нападавшего задержали на месте происшествия.

В отношении 73-летнего мужчины провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, связанным с возможностью причинения им существенного вреда себе и другим лицам.

Мужчину обвинили в покушении на убийство. Макушинский районный суд назначил нападавшему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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