В Курганской области выбрали лучших учеников из кадетских классов. Список

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Лучших кадетов выбрали в Курганской области
Лучших кадетов выбрали в Курганской области Фото:

В Курганской области завершился ежегодный смотр-конкурс «Лучший кадет Курганской области». Победителями стали пятеро кадетов из различных образовательных учреждений региона, сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Даниил Карпов и Кристина Иванова из губернаторской Куртамышской кадетской школы-интерната, Валерия Гусева из школы №75 г. Кургана, Михаил Клюшин из Косолаповской средней школы и Тимофей Чешегоров из Губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната», — перечислили имена победителей в telegram-канале департамента. В конкурсе принимали участие кадеты, имевшие хорошие показатели по общеобразовательным и профильным предметам.

Оценивание участников проходило по нескольким критериям. Участников тестировали по показателям достижений в учебе, дисциплине, физической и строевой подготовке, а также социальной активности. Эти критерии помогли жюри определить лучших. Награждение победителей конкурса запланировано на январь 2025 года в рамках региональной патриотической конференции.

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В Курганской области завершился ежегодный смотр-конкурс «Лучший кадет Курганской области». Победителями стали пятеро кадетов из различных образовательных учреждений региона, сообщили в департаменте образования и науки региона. «Даниил Карпов и Кристина Иванова из губернаторской Куртамышской кадетской школы-интерната, Валерия Гусева из школы №75 г. Кургана, Михаил Клюшин из Косолаповской средней школы и Тимофей Чешегоров из Губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната», — перечислили имена победителей в telegram-канале департамента. В конкурсе принимали участие кадеты, имевшие хорошие показатели по общеобразовательным и профильным предметам. Оценивание участников проходило по нескольким критериям. Участников тестировали по показателям достижений в учебе, дисциплине, физической и строевой подготовке, а также социальной активности. Эти критерии помогли жюри определить лучших. Награждение победителей конкурса запланировано на январь 2025 года в рамках региональной патриотической конференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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