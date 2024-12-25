25 декабря 2024

Где в Кургане купить сертификаты, если не успели приобрести подарок к Новому году

Подарочные сертификаты в Кургане продаются в кафе и аптеках
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы могут положить под елочку подарочные сертификаты
Курганцы могут положить под елочку подарочные сертификаты Фото:

С наступлением новогодних праздников многие курганцы ищут идеальные подарки для своих близких. Если вы не успели выбрать что-то особенное URA.RU сделало подборку подарочных сертификатов.

Магазины и аптеки

«Пальмира»: Доступны номиналы: от 1000 до 10 000 рублей. В магазине можно найти разнообразные косметические товары и парфюмерию.

«Живика»: В аптеках сети можно купить подарочный сертификат от 500 рублей, который позволяет оплатить любой товар из ассортимента аптек.

«Планета Здоровья»: Здесь доступны пластиковые сертификаты номиналом 200, 500, 1000 и 3000 рублей. Электронные сертификаты также можно приобрести на официальном сайте или в мобильном приложении.

«Горные вершины»: Магазин предлагает подарочные сертификаты на суммы от 5000 до 25000 рублей. После оплаты сертификаты доставляют до квартиры или в один из четырех пунктов выдачи.

Салоны и центры релаксации

«Академия Спа»: На сайте можно оформить электронные сертификаты с доставкой. Номинал начинается от 2500 рублей, цена зависит от выбранной услуги.

Центр релаксации «Сиам»: Здесь предлагаются подарочные сертификаты на различные спа-программы номиналом от 1000 рублей.

Термы «Баден-Баден»: Электронные сертификаты можно приобрести на сайте для оплаты входных билетов и услуг банного комплекса. Номинал — от 3000 до 50 000 рублей.

«Центр медицинской косметологии»: Подарочные сертификаты можно заказать на сайте для оплаты процедур или косметики. При покупке от 1000 рублей — бесплатная доставка по Кургану.

Кафе и рестораны

«Палермо Курган — Доставка еды»: Доступны подарочные карты на суммы от 500 до 5000 рублей.

Park Cafe Terrazza: Сертификаты действуют в кафе TERRAZZA и ресторане Trattoria Palermo. Сертификаты от 500 до 5000 рублей.

Кафе «Совушка»: В заведении можно приобрести сертификаты номиналом 1000, 1500 и 3000 рублей.

В преддверии новогодних праздников жители Кургана активно пользуются, возможностью экономить на покупках и услугах, используя различные купоны и скидки. В частности, с помощью купонов можно получить значительные скидки на товары, услуги, а также бесплатные билеты в кино. Этот тренд на использование купонов для экономии подчеркивает интерес курганцев к выгодным предложениям, что также отражается в популярности подарочных сертификатов в предновогодний период.

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С наступлением новогодних праздников многие курганцы ищут идеальные подарки для своих близких. Если вы не успели выбрать что-то особенное URA.RU сделало подборку подарочных сертификатов. Магазины и аптеки «Пальмира»: Доступны номиналы: от 1000 до 10 000 рублей. В магазине можно найти разнообразные косметические товары и парфюмерию. «Живика»: В аптеках сети можно купить подарочный сертификат от 500 рублей, который позволяет оплатить любой товар из ассортимента аптек. «Планета Здоровья»: Здесь доступны пластиковые сертификаты номиналом 200, 500, 1000 и 3000 рублей. Электронные сертификаты также можно приобрести на официальном сайте или в мобильном приложении. «Горные вершины»: Магазин предлагает подарочные сертификаты на суммы от 5000 до 25000 рублей. После оплаты сертификаты доставляют до квартиры или в один из четырех пунктов выдачи. Салоны и центры релаксации «Академия Спа»: На сайте можно оформить электронные сертификаты с доставкой. Номинал начинается от 2500 рублей, цена зависит от выбранной услуги. Центр релаксации «Сиам»: Здесь предлагаются подарочные сертификаты на различные спа-программы номиналом от 1000 рублей. Термы «Баден-Баден»: Электронные сертификаты можно приобрести на сайте для оплаты входных билетов и услуг банного комплекса. Номинал — от 3000 до 50 000 рублей. «Центр медицинской косметологии»: Подарочные сертификаты можно заказать на сайте для оплаты процедур или косметики. При покупке от 1000 рублей — бесплатная доставка по Кургану. Кафе и рестораны «Палермо Курган — Доставка еды»: Доступны подарочные карты на суммы от 500 до 5000 рублей. Park Cafe Terrazza: Сертификаты действуют в кафе TERRAZZA и ресторане Trattoria Palermo. Сертификаты от 500 до 5000 рублей. Кафе «Совушка»: В заведении можно приобрести сертификаты номиналом 1000, 1500 и 3000 рублей. В преддверии новогодних праздников жители Кургана активно пользуются, возможностью экономить на покупках и услугах, используя различные купоны и скидки. В частности, с помощью купонов можно получить значительные скидки на товары, услуги, а также бесплатные билеты в кино. Этот тренд на использование купонов для экономии подчеркивает интерес курганцев к выгодным предложениям, что также отражается в популярности подарочных сертификатов в предновогодний период.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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