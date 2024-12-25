Где в Кургане купить сертификаты, если не успели приобрести подарок к Новому году

С наступлением новогодних праздников многие курганцы ищут идеальные подарки для своих близких. Если вы не успели выбрать что-то особенное URA.RU сделало подборку подарочных сертификатов.
Магазины и аптеки
«Пальмира»: Доступны номиналы: от 1000 до 10 000 рублей. В магазине можно найти разнообразные косметические товары и парфюмерию.
«Живика»: В аптеках сети можно купить подарочный сертификат от 500 рублей, который позволяет оплатить любой товар из ассортимента аптек.
«Планета Здоровья»: Здесь доступны пластиковые сертификаты номиналом 200, 500, 1000 и 3000 рублей. Электронные сертификаты также можно приобрести на официальном сайте или в мобильном приложении.
«Горные вершины»: Магазин предлагает подарочные сертификаты на суммы от 5000 до 25000 рублей. После оплаты сертификаты доставляют до квартиры или в один из четырех пунктов выдачи.
Салоны и центры релаксации
«Академия Спа»: На сайте можно оформить электронные сертификаты с доставкой. Номинал начинается от 2500 рублей, цена зависит от выбранной услуги.
Центр релаксации «Сиам»: Здесь предлагаются подарочные сертификаты на различные спа-программы номиналом от 1000 рублей.
Термы «Баден-Баден»: Электронные сертификаты можно приобрести на сайте для оплаты входных билетов и услуг банного комплекса. Номинал — от 3000 до 50 000 рублей.
«Центр медицинской косметологии»: Подарочные сертификаты можно заказать на сайте для оплаты процедур или косметики. При покупке от 1000 рублей — бесплатная доставка по Кургану.
Кафе и рестораны
«Палермо Курган — Доставка еды»: Доступны подарочные карты на суммы от 500 до 5000 рублей.
Park Cafe Terrazza: Сертификаты действуют в кафе TERRAZZA и ресторане Trattoria Palermo. Сертификаты от 500 до 5000 рублей.
Кафе «Совушка»: В заведении можно приобрести сертификаты номиналом 1000, 1500 и 3000 рублей.
В преддверии новогодних праздников жители Кургана активно пользуются, возможностью экономить на покупках и услугах, используя различные купоны и скидки. В частности, с помощью купонов можно получить значительные скидки на товары, услуги, а также бесплатные билеты в кино. Этот тренд на использование купонов для экономии подчеркивает интерес курганцев к выгодным предложениям, что также отражается в популярности подарочных сертификатов в предновогодний период.
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