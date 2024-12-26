В Кургане открылось сетевое кафе с грузинской кухней «Старик Хинкалыч», но работает оно пока в тестовом режиме. Об этом сообщается в соцсетях. В то время ресторан «Виновники» обновил свое меню, добавив новые позиции.
«Официальное открытие запланировано на середину зимы, но о точной дате сообщим заранее в анонсах. Следите за новостями. На данный момент мы начали работу в тестовом режиме, наши двери открыты к приему гостей», — пишут представители кафе в сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Заведений, которые специализируются на хинкали, в Кургане еще не было. Грузинскую кухню можно поесть в ресторане «Марани», кафе Kvevri и «Саквэби», которые составят конкуренцию хинкальной.
В ресторане «Виновники» к Новому году обновили меню. Теперь в нем есть лазанья с креветками, кальмаром и лососем, орзо с вяленой уткой, сыром камамбер и томатным соусом, лапша удон с разварной уткой, шампиньонами и овощами. Также в новом меню появились два вида ньокки — небольших размеров клецки из муки или пюре. Один из видов подают с креветками в пряном соусе, а другой с говяжьими щечками, приправленными грибным соусом и тертым сыром пармезан. Кроме того, ресторан обновил меню завтраков.
Открытие нового кафе «Старик Хинкалыч» в Кургане сопровождается изменениями в гастрономической сцене города. Ранее сообщалось о закрытии кафе «Мишель». Закрытие «Мишель» и его замена на магазин «Монетка» отражают динамическое развитие рынка общественного питания в регионе, где новые заведения, такие как «Старик Хинкалыч», стремятся удовлетворить изменяющиеся вкусы и предпочтения жителей.
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