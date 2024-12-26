Кто из курганских чиновников и депутатов идеальный Дед Мороз или Снегурочка. Фото

Курганские чиновники и депутаты исполняют желания детей с «Елки желаний»

26 декабря 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники и депутаты предстали в образах главных сказочных персонажей Фото: Размик Закарян © URA.RU До самого главного праздника Нового года остаются считанные дни, курганские VIP активно исполняют желания детей с «Елки желаний». URA.RU решило пофантазировать и представить некоторых чиновников и депутатов в образах сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Губернатор Курганской области Вадим Шумков исполнит, как минимум, пять детских мечт с «Елки желаний»». Глава региона подарит детям теннисный стол, умную колонку, электрогитару и организует поездку в аквапарк. Также умную колонку будет дарить первый замгубернатора Андрей Алексеев. Сенатор Сергей Муратов подарит детям велосипед, а депутат Госдумы Александр Ильтяков — волшебный замок и карету принцессы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До самого главного праздника Нового года остаются считанные дни, курганские VIP активно исполняют желания детей с «Елки желаний». URA.RU решило пофантазировать и представить некоторых чиновников и депутатов в образах сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Губернатор Курганской области Вадим Шумков исполнит, как минимум, пять детских мечт с «Елки желаний»». Глава региона подарит детям теннисный стол, умную колонку, электрогитару и организует поездку в аквапарк. Также умную колонку будет дарить первый замгубернатора Андрей Алексеев. Сенатор Сергей Муратов подарит детям велосипед, а депутат Госдумы Александр Ильтяков — волшебный замок и карету принцессы.