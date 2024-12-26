До самого главного праздника Нового года остаются считанные дни, курганские VIP активно исполняют желания детей с «Елки желаний». URA.RU решило пофантазировать и представить некоторых чиновников и депутатов в образах сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков исполнит, как минимум, пять детских мечт с «Елки желаний»». Глава региона подарит детям теннисный стол, умную колонку, электрогитару и организует поездку в аквапарк. Также умную колонку будет дарить первый замгубернатора Андрей Алексеев. Сенатор Сергей Муратов подарит детям велосипед, а депутат Госдумы Александр Ильтяков — волшебный замок и карету принцессы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
До самого главного праздника Нового года остаются считанные дни, курганские VIP активно исполняют желания детей с «Елки желаний». URA.RU решило пофантазировать и представить некоторых чиновников и депутатов в образах сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Губернатор Курганской области Вадим Шумков исполнит, как минимум, пять детских мечт с «Елки желаний»». Глава региона подарит детям теннисный стол, умную колонку, электрогитару и организует поездку в аквапарк. Также умную колонку будет дарить первый замгубернатора Андрей Алексеев. Сенатор Сергей Муратов подарит детям велосипед, а депутат Госдумы Александр Ильтяков — волшебный замок и карету принцессы.