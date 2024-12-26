Кто из курганских чиновников и депутатов идеальный Дед Мороз или Снегурочка. Фото

Курганские чиновники и депутаты исполняют желания детей с «Елки желаний»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, дед мороз
Курганские чиновники и депутаты предстали в образах главных сказочных персонажей Фото:

До самого главного праздника Нового года остаются считанные дни, курганские VIP активно исполняют желания детей с «Елки желаний». URA.RU решило пофантазировать и представить некоторых чиновников и депутатов в образах сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков исполнит, как минимум, пять детских мечт с «Елки желаний»». Глава региона подарит детям теннисный стол, умную колонку, электрогитару и организует поездку в аквапарк. Также умную колонку будет дарить первый замгубернатора Андрей Алексеев. Сенатор Сергей Муратов подарит детям велосипед, а депутат Госдумы Александр Ильтяков — волшебный замок и карету принцессы.

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До самого главного праздника Нового года остаются считанные дни, курганские VIP активно исполняют желания детей с «Елки желаний». URA.RU решило пофантазировать и представить некоторых чиновников и депутатов в образах сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Губернатор Курганской области Вадим Шумков исполнит, как минимум, пять детских мечт с «Елки желаний»». Глава региона подарит детям теннисный стол, умную колонку, электрогитару и организует поездку в аквапарк. Также умную колонку будет дарить первый замгубернатора Андрей Алексеев. Сенатор Сергей Муратов подарит детям велосипед, а депутат Госдумы Александр Ильтяков — волшебный замок и карету принцессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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