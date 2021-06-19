В МИД РФ рассказали, как Лавров возил вакцину за рубеж

Вакцины от коронавируса для сотрудников зарубежных дипломатических миссий возил сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на своем служебном самолете. Об этом журналистам рассказала начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в Управлении делами (департаменте) МИД Алина Косаченко.
«Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину <…> потому что есть страны, куда просто не летали самолеты тогда», — рассказала она РБК. На сегодняшний день вакцинировано уже около 80% российских дипломатов, работающих за пределами страны.
В своем видеопоздравлении медицинских работников с профессиональным праздником российский президент Владимир Путин отметил, что сейчас необходимо сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом и наращивания темпов вакцинации, сообщает RT. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU оценил шансы непривитых умереть от коронавируса.
Подписывайтесь на URA.RU в