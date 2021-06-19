19 июня 2021

В МИД РФ рассказали, как Лавров возил вакцину за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, портрет, лавров сергей на экране
Глава МИД РФ Сергей Лавров возил для своих сотрудников вакцину на служебном самолете Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцины от коронавируса для сотрудников зарубежных дипломатических миссий возил сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на своем служебном самолете. Об этом журналистам рассказала начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в Управлении делами (департаменте) МИД Алина Косаченко.

«Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину <…> потому что есть страны, куда просто не летали самолеты тогда», — рассказала она РБК. На сегодняшний день вакцинировано уже около 80% российских дипломатов, работающих за пределами страны.

В своем видеопоздравлении медицинских работников с профессиональным праздником российский президент Владимир Путин отметил, что сейчас необходимо сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом и наращивания темпов вакцинации, сообщает RT. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU оценил шансы непривитых умереть от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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