Нефтяному генералу из ХМАО грозит отставка

Скандал на «Варьеганнефтегазе» дошел до московского руководства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Генеральный директор компании «Варьеганнефтегаз» Антон Бояров рискует лишиться своей должности из-за скандальных инициатив с трудовым коллективом предприятия. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к нефтяной компании.

«В Радужный приехала спецкомиссия из Москвы, от нового владельца предприятия — „Независимой нефтяной компании“. Она должна будет разобраться в скандальных инициативах, связанных с переработками сотрудников и запретом на ношение бороды. По итогу всех этих разбирательств Боярову может грозить отставка с поста гендиректора», — считает инсайдер.

Другой источник URA.RU, близкий к руководству «Варьеганефтегаза» сомневается в том, что Боярова уволят из «ВНГ» по итогам работы спецкомиссии. «Главное требование к руководителю — выполнение бизнес-плана. По моим данным, отклонений от него не допущено. Падение добычи действительно есть, но связано это с тем, что при прошлом руководителе — Сергее Венделе — было приостановлено бурение новых скважин, соответственно сдвинулись и сроки ввода новых. Это все было известно и учтено в обновленном бизнес-плане», — считает источник. Дозвониться до руководства компании «Варьеганнефтегаз» не удалось. По указанным в свободном доступе телефонам включается режим факса.

Ранее URA.RU сообщало, что коллектив нефтяной компании встретил в штыки инициативы нового руководителя. После этого на предприятии проводили проверки надзорные ведомства.