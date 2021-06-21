В тюменском городе закончилась вакцина от коронавируса

Жители Ишима заявили об отсутствии вакцины от коронавируса в местной больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В одной из поликлиник Ишима (Тюменская область) закончилась вакцина от коронавируса. Об этом местные жители сообщили в паблике «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Ишимцы уточнили, что они были записаны на вакцинацию, но в больнице им сообщили, что препарат закончился.

«Записались на необходимую вакцинацию. Проходит она в детской поликлинике. В итоге скопилась очередь, вакцины нет и люди говорят, что не первый день. Все опаздывают по своим делам. Женщина без маски и перчаток выдавала анкеты и на повышенных тонах сказала, что все равно вакцины нет!» — сообщил анонимный автор публикации.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что медицинский работник, сказавший ишимцам о том, что вакцина закончилась, дезинформировал их. «К сожалению, это личная некомпетентность сотрудника. Мы приносим свои извинения за дезинформацию. Дело в том, что вакцина сначала привозится централизованно, а потом распределяется по пунктам вакцинации. Поэтому имелось ввиду, что она закончилась именно на этом пункте. Переживать не стоит, вакцина в регионе есть в целом», — ответили там жителям Ишима.

Ранее URA.RU писало о том, что в тобольском ПАТП начали платить по пять тысяч рублей за согласие на вакцинацию от коронавируса. В то же время, сотрудников торговой сети «Мегамарт» в Тюменской области пригрозили штрафовать за отказ от прививки.