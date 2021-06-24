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В Тобольске водитель без прав и номеров возил пассажиров автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса, ранее лишенный прав за пьяную езду, отказался сдать тесты на опьянение Фото:

Водитель, развозивший сотрудников одного из предприятий Тобольска (Тюменская область), оказался лишенным прав много лет назад. А автобус, на котором он работал, не стоял на учете. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«В Тобольске инспекторы ДПС задержали водителя автобуса, развозящего работников одной из организаций. Ранее мужчина дважды задерживался пьяным за рулем, его лишили водительских прав, но он их не сдал. В 2016 году у удостоверения закончился срок действия», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Там добавили, что автобус, которым управлял задержанный, ездил на архивных номерах. Машина снята с учета в ГИБДД в начале этого года в связи с ликвидацией предприятия. Кроме того, 43-летний мужчина отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики.

Ранее пресс-служба ГИБДД сообщала, что тюменские полицейские — мотоциклисты и патрульные ДПС — находятся в Тобольске в командировке. Они были направлены туда для обеспечения безопасности на дорогах в День города, который пройдет 26 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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