26 августа 2021

Прокурор Тюмени поручил разобраться в резонансном ДТП. Его устроил пьяный подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, московских владислав
Владислав Московских поручил привлечь к ответственности виновных в том, что пьяный ребенок оказался за рулем Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль разбирательство ДТП, которое устроил пьяный подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Ранним утром 27 августа 16-летний нетрезвый подросток за рулем автомобиля съехал в кювет на автодороге Омутинское — Армизонское. Пострадали два его несовершеннолетних пассажира», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как агентству сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, авария произошла в пятом часу утра. За рулем «Шевроле Авео» находился 16-летний подросток. Машину он взял у отчима, без разрешения.

«При освидетельствовании водителя установлено состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — добавили в ГИБДД. В автомобиле также были несовершеннолетние 15 и 17 лет. Оба получили травмы, один в результате аварии попал в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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