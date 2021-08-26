Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль разбирательство ДТП, которое устроил пьяный подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту ДТП с участием несовершеннолетних. Ранним утром 27 августа 16-летний нетрезвый подросток за рулем автомобиля съехал в кювет на автодороге Омутинское — Армизонское. Пострадали два его несовершеннолетних пассажира», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Как агентству сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, авария произошла в пятом часу утра. За рулем «Шевроле Авео» находился 16-летний подросток. Машину он взял у отчима, без разрешения.
«При освидетельствовании водителя установлено состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — добавили в ГИБДД. В автомобиле также были несовершеннолетние 15 и 17 лет. Оба получили травмы, один в результате аварии попал в больницу.
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