В дни выборов-2021 тюменцы смогут выиграть квартиры и машины

Тюменцы смогут получить ключи от новой квартиры, придя на избирательные участки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

В 17 по 19 сентября в Тюмени пройдет фестиваль «Тюменская осень», в рамках которого местные жители смогут выиграть несколько квартир и машин. Об этом во время брифинга сообщила финдиректор благотворительного фонда развития Тюмени Лариса Зубцова, передает с места событий корреспондент URA.RU. В эти же даты в регионе пройдут выборы в Государственную и областную думы.

«Гости фестиваля примут участие в викторине на знание истории родного края. На первом этапе, который пройдет на почти 200 площадках в Тюмени (традиционно располагаются у избирательных участков — прим. ред.), тюменцы, правильно ответившие на вопрос, получат мелкую бытовую технику или сладкий подарок», — рассказала Зубцова.

Второй этап, по словам организаторов, пройдет в прямом эфире на телеканале «Тюменское время». «Здесь тюменцев, которые дали согласие на участие во втором этапе, ждут более сложные вопросы. Но и призы будут серьезнее: квартиры, автомобили отечественного производства, крупная бытовая техника — например, холодильники или iPhone», — отметила финдиректор благотворительного фонда.

Зубцова не раскрыла, сколько квартир будет разыграно. «Мы всегда стремимся сохранить интригу. Но могу сказать, что это будут квартиры в новостройках, расположенные в разных районах Тюмени», — ответила она на вопрос URA.RU.