Бывший главврач курганской больницы присвоила служебное жилье

В Курганской области судили бывшего главврача Фото: Екатерина Сычкова

В присвоении государственного имущества на сумму более 700 000 рублей обвинили бывшего главного врача Мишкинской районной больницы (Курганская область). Женщине суд назначил штраф. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

«В 2011 году подсудимая, находясь в должности главного врача государственного бюджетного учреждения, присвоила госимущество, используя свое должностное положение. Она ввела в заблуждение местную жительницу относительно законности своих действий по предоставлению жилого помещения по договору социального найма, которое было оформлено и в последующем передано в собственность подсудимой», — говорится в релизе прокуратуры.

Мишкинский районный суд признал женщину виновной в присвоении госимущества с использованием служебного положения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

URA.RU писало, что сейчас Мишкинскую больницу возглавляет главный врач Николай Красовский. Инсайдеры заявляли, что он является родственником замгубернатора по соцполитике Ларисы Кокориной. Сам Красовский в разговоре с URA.RU эту информацию ни подтверждал, ни опровергал: «Это конфиденциальные сведения, я не хочу об этом говорить».