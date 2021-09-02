После сезона пожаров тюменские власти нашли брешь в законе

В законодательстве не хватает норм, призванных помочь не допустить распространения пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В федеральном и областном законодательстве отсутствуют важные уточнения, которые должны помочь защитить населенные пункты от огня в период природных пожаров. Это следует из документа, размещенного на сайте правительства Тюменской области.

«Федеральным законом и законом Тюменской области не предусмотрены виды противопожарных барьеров для ограничения перехода природных пожаров на территории населенных пунктов. Также не уточнены дополнительные мероприятия по предупреждению распространения огня на территориях садоводства и огородничества», — такая информация изложена в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Для того, чтобы исправить ситуацию, на уровне Тюменской области предлагается разработать и утвердить необходимые правила. В частности, садовые товарищества должны будут оснастить свои территории дополнительными пожарными мотопомпами и щитами. Изменения планируют ввести в конце текущего года.

Ране URA.RU писало, что в Тюменской области бушевали лесные и природные пожары. В регионе был введен режим ЧС. Однако позднее глава Россельхоза обвинил местное правительство в том, что это было сделано несвоевременно, а также в том, что власти занизили масштабы пожаров.