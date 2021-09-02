02 сентября 2021

После сезона пожаров тюменские власти нашли брешь в законе

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В законодательстве не хватает норм, призванных помочь не допустить распространения пожаров Фото:

В федеральном и областном законодательстве отсутствуют важные уточнения, которые должны помочь защитить населенные пункты от огня в период природных пожаров. Это следует из документа, размещенного на сайте правительства Тюменской области.

«Федеральным законом и законом Тюменской области не предусмотрены виды противопожарных барьеров для ограничения перехода природных пожаров на территории населенных пунктов. Также не уточнены дополнительные мероприятия по предупреждению распространения огня на территориях садоводства и огородничества», — такая информация изложена в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Для того, чтобы исправить ситуацию, на уровне Тюменской области предлагается разработать и утвердить необходимые правила. В частности, садовые товарищества должны будут оснастить свои территории дополнительными пожарными мотопомпами и щитами. Изменения планируют ввести в конце текущего года.

Ране URA.RU писало, что в Тюменской области бушевали лесные и природные пожары. В регионе был введен режим ЧС. Однако позднее глава Россельхоза обвинил местное правительство в том, что это было сделано несвоевременно, а также в том, что власти занизили масштабы пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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