Аналитики назвали любимые кредиты «зумеров» и «миллениалов»

Поколение «миллениалов» и «зумеров» предпочитает пользоваться кредитными картами, сообщили в Россельхозбанке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россияне старше 40 лет предпочитают брать потребительские кредиты, в то время как у более молодых граждан востребованы кредитки. К такому выводы пришли аналитики Россельхозбанка по результатам опроса.

«Потребительский кредит наличными стал самым востребованным кредитным продуктом у россиян всех возрастов. Об этом заявили 75% участников опроса, в основном люди старших поколений: „поколения Х“ (40-56 лет) и „беби-бумеры“ (57-75 лет)», — приводит агентство «Прайм» результаты исследования.

В опросе приняли участи тысяча россиян в возрасте от 18 до 75 лет со всей страны. Каждый второй участник исследования заявил, что старается не брать кредиты чаще одного раз в год. Реже всего к займам прибегают поколения «миллениалов» (25-40 лет) и «зумеров» (10-24 года). В возрастной группе от 18 до 40 лет за кредитом обращались только 12% респондентов.

Вторым по популярности банковским продуктом в России стала кредитная карта — ее оформили 21% респондентов. Чаще всего ее используют «миллениалы» и «зумеры». Потребительский кредит в магазинах оказался наименее востребованным — его брали только 3% опрошенных. В основном это россияне в возрасте 40-56 лет.

Ранее Центробанк РФ зафиксировал рост кредитов населению и компаниям — за второй квартал 2021 года их количество увечилось на 7,1% и 3,9% соответственно. При этом увеличение интереса к займам происходит на фоне восстановления экономики, роста доходов и ожиданий повышения ставок. В Центробанке отметили стабильное качество кредитных портфелей. Предполагается, что это обусловлено улучшением экономической ситуации в России, агентство Nation News.