10 ноября 2021
09 ноября 2021

Бизнесмены ЯНАО получили новую возможность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган , документы, совещание, ноутбук, заседание
Юрлица могут оформить нужные услуги и подписать договоры удаленно Фото:

Предприятия малого и среднего бизнеса ЯНАО могут удаленно подключить необходимые телекоммуникационные услуги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Ростелеком», это произойдет в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«„Ростелеком“ внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнеса», — пояснили в пресс-службе компании. Данная услуга доступна в регионах УрФО.

Юридическое лицо идентифицируется с помощью портала госуслуг и в течение нескольких минут с заказчиком заключается договор на подключение услуг в его личном кабинете. Всю информацию о заказе, статусе его выполнения и возможности подписать договор можно увидеть в личном кабинете «Ростелекома». Эта услуга позволяет сэкономить время и подключить нужную функцию, не посещая офис.

Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Ноябрьска появилась возможность самостоятельно оформить загранпаспорт. В отделении МФЦ установили специальную криптобиокабину, которая позволяет без ожидания в очереди сделать фото на документы и отсканировать отпечатки пальцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...