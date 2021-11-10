Бизнесмены ЯНАО получили новую возможность

Юрлица могут оформить нужные услуги и подписать договоры удаленно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятия малого и среднего бизнеса ЯНАО могут удаленно подключить необходимые телекоммуникационные услуги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Ростелеком», это произойдет в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«„Ростелеком“ внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнеса», — пояснили в пресс-службе компании. Данная услуга доступна в регионах УрФО.

Юридическое лицо идентифицируется с помощью портала госуслуг и в течение нескольких минут с заказчиком заключается договор на подключение услуг в его личном кабинете. Всю информацию о заказе, статусе его выполнения и возможности подписать договор можно увидеть в личном кабинете «Ростелекома». Эта услуга позволяет сэкономить время и подключить нужную функцию, не посещая офис.

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