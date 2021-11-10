В Тюменской области определили лидера по объемам строительства

В общей сложности девелопер строит 306 тысяч кв. м. жилья Фото: пресс-служба «Страны Девелопмент»

Единый ресурс застройщиков России определил лидера по объему текущего строительства. Согласно данным за ноябрь 2021 года, рейтинг возглавила компания «Страна Девелопмент». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе девелопера.

«Мы строим жилые комплексы высокого класса и развиваем наш домашний регион. Используем передовые технологии строительства, взращиваем квалифицированных специалистов, создаем нестандартные и креативные проекты, чтобы в конечном итоге преобразить облик Тюмени, улучшить жизнь людей, привнести в их быт комфорт и эстетику», — рассказал гендиректор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

На данный момент девелопер возводит 306 тысяч кв. м. жилья на территории всей Тюменской области. Четыре жилых комплекса строятся в столице региона. Например, в микрорайоне «Звездный» уже живут четыре тысячи семей, а ЖК «Европейский берег» находится напротив исторического центра Тюмени.

«Каждый дом представляет собой цифровую экосистему, призванную сделать жизнь резидентов максимально комфортной. Благодаря продуманным решениям, таким как закрытые охраняемые дворы „без машин“, безбарьерная среда, энергоэффективные инженерные технологии, система „умный дом“, проекты застройщика отвечают современным стандартам девелопмента», — отмечает пресс-служба «Страны Девелопмент».

Как отметили в пресс-службе компании, в 2021 году застройщика отметили в Фонде развития гражданского контроля России за отсутствие нарушений по части сроков строительства и обязательств по договорам долевого участия. При поддержке Министерства строительства РФ и регионального правительства компания номинирована на награждение золотым знаком «Надежный застройщик России 2021».