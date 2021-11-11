Жителей ЯНАО ждут снежные и холодные выходные

Температура воздуха продолжает понижаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики прогнозируют, что выходные в ЯНАО будут холодными и снежными. Местами температура воздуха понизится до минус 20 градусов, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В субботу в некоторых районах максимально температура может опуститься до -15, ночью до -18 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На западе региона преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

В воскресенье в отдельных районах округа похолодает до минус 20—минус 22 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров продолжат опускаться, и в понедельник температура местами достигнет -30 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптик Евгений Тишковец заявил о существенном потеплении в России на 2-4 градуса. Однако он отметил, что в феврале на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей.