11 ноября 2021
10 ноября 2021

Жителей ЯНАО ждут снежные и холодные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, мороз, холод
Температура воздуха продолжает понижаться Фото:

Синоптики прогнозируют, что выходные в ЯНАО будут холодными и снежными. Местами температура воздуха понизится до минус 20 градусов, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В субботу в некоторых районах максимально температура может опуститься до -15, ночью до -18 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На западе региона преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

В воскресенье в отдельных районах округа похолодает до минус 20—минус 22 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров продолжат опускаться, и в понедельник температура местами достигнет -30 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптик Евгений Тишковец заявил о существенном потеплении в России на 2-4 градуса. Однако он отметил, что в феврале на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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