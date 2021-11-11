Нетрезвую мать убитой тюменской школьницы не пустили в суд

Тело 9-летней девочки было найдено в Тюмени 19 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Мать убитой в Тюмени 9-летней девочки не пустили в суд из-за того, что она была нетрезва. В Ленинском районном суде 12 ноября рассматривается вопрос о лишении женщины и ее супруга родительских прав.

«Отца с представителем Мариной Козырь первыми запустили в здание, а вот мать погибшей девочки внутрь не пропустили судебные приставы. Они почуяли от нее запах алкоголя. В итоге женщина эмоционально высказалась и была вынуждена покинуть здание», — сообщает издание 72.ru.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе суда не удалось. Там сослались на то, что заседание закрытое, оно еще продолжается, и пообещали предоставить информацию позднее.

Ранее URA.RU писало, что вопрос о лишении родительских прав подняли органы опеки. Предполагалось, что на попечение несовершеннолетних брата и сестер погибшей девочки возьмет их старшая сестра. На первое заседание суда родители не явились, но затем отец девочки решил не отказываться от прав на воспитание детей.

Девятилетняя школьница пропал в Тюмени 30 июня. На поиски девочки, которая жила с отцом, братом и сестрами в микрорайоне Лесобаза, вышли сотни человек. На протяжении полутора месяцев поиски не приносили результата. 19 августа тело ребенка было найдено на берегу водоема недалеко от места пропажи. Спустя несколько дней был задержан 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был отправлен под арест.