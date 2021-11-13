В метро Москвы мужчина погиб, пытаясь спасти человека

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, пытавшийся спасти другого пассажира, который прыгнул под поезд. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
«Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции „Сходненская“. Благодаря бдительности машиниста, он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что причину и то, специально ли пассажир прыгнул — будет определять суд. Если суд решит, что это произошло умышленно, то он будет нести ответственность в соответствии с законом, а также будет обязан возместить ущерб и Мосметро, отмечается в сообщении.
Ранее также сообщалось, что жительница Екатеринбурга упала под поезд на станции метро «Площадь 1905 года» и выжила. Она пояснила, что стояла на краю платформы, когда внезапно закружилась голова, и она полетела вниз. Женщина получила ушибы.
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