Семья тюменцев почти две недели не может получить QR-коды

Из-за ошибки на портале госуслуг тюменцы не могут посещать торговые центры, а вскоре не смогут попасть еще во множество мест Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Семья из трех тюменцев, переболевших коронавирусом, почти две недели не может получить QR-коды. Об этом URA.RU рассказала жительница Тюмени Светлана А. По правилам, документы должны были появиться на госуслугах в течение трех дней.

«Я, мой муж и мама вместе переболели коронавирусом. Наблюдались в областной клинической больнице №2. Отрицательный результат получили 4 ноября, но по сей день на госуслугах нет ни сертификатов, ни QR-кодов», — рассказала URA.RU одна из переболевших, Светлана А.

По словам девушки такая ситуация приносит неудобства. Посещение многих необходимых мест для девушки и ее семьи оказалось под запретом.

На федеральном портале Госуслуг указано, что данные о перенесенной болезни должны появляться в личном кабинете в течение трех дней. Также сервис сообщает пользователям, что причин отсутствия QR-кода может быть несколько. Одна из них — проблемы с получением сведений от медорганизаций в регионах.

«Информация может поступать с задержками или ошибками. С проблемами сталкивается до 20% пользователей», — сообщается на госуслугах.

В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали ситуацию. «Медики вносят данные в медкарту и направляют в федеральный регистр. После по этим данным формируется сертификат на Госуслугах. Обычно письмо от портала приходит в течение суток. Но, в зависимости от особенностей работы медорганизации и места, где делали прививку, этот срок может составлять несколько дней», — пояснили в ведомстве.

Там посоветовали написать жалобу на Госуслугах. При этом Светлана А. подала ее еще 9 ноября, но сертификат так и не пришел. Ранее URA.RU писало, что с 3 декабря в Тюменской области вход по QR-кодам введут в крупных гипермаркетах, кафе, салонах красоты и других общественных местах.