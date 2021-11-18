Новогодние утренники в ЯНАО пройдут, несмотря на COVID

Праздничные мероприятия пройдут с соблюдением ковидных мер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО заявили о проведении новогодних утренников, несмотря на коронавирусные ограничения. В ямальском управлении Роспотребнадзора URA.RU сообщили, что мероприятия будут проводиться с соблюдением антиковидных мер.

«В округе будут проводиться новогодние мероприятия с соблюдением всех мер», — ответили агентству в ведомстве. К таковым относятся соблюдение масочного режима, температурный контроль и рассадка гостей мероприятия на безопасной дистанции.

В муниципалитетах к ситуации с новогодними праздниками отнеслись неоднозначно, поскольку официальных решений еще не принималось. В мэрии Лабытнанги агентству заявили, что новогодние утренники не отменены и пройдут в детсадах и школах. «Наполняемость залов в домах культуры — в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — добавили в администрации. В мэрии Губкинского также отметили, что на утренники запись практически полная.

В Салехарде, Новом Уренгое и Надыме готовы к новогодним мероприятиям, но формат «елок» будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В мэрии Ноябрьска на вопрос агентства затруднились дать оперативный ответ, в Муравленко также обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО действуют ограничения и запреты из-за коронавирусной инфекции. Так, зрелищно-развлекательные мероприятия в регионе проводить запрещено.