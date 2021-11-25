В ЯНАО суд наказал виновного в смерти рабочего условным сроком

Заместитель начальника ООО «ГЭС» дал приказ работать на неубранной от снега территории, из-за чего погиб человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое заместитель начальника дорожного участка Ямбургской дорожно-эксплуатационной службы ООО «ГЭС» был осужден на один год условного лишения свободы за смерть рабочего на газовом месторождении. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — говорится в сообщении СКР.

Происшествие произошло в 2019 году в районе ГП-5 Ямбургского газопромыслового месторождения. Из-за нерасчищенной рабочей площадки универсальная дорожная машина «Кировец» К-708 просела и зажала ковшом 52-летнего рабочего: он получил травмы, от которых скончался в больнице. Ответственный за работы на данном участке является заместитель начальника, который проигнорировал все требования безопасности.