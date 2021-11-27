В ЯНАО ужесточили ограничения из-за COVID

В учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и в организациях соцобслуживания теперь нужно предъявлять ПЦР-тест или QR-код Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО дополнили список мест, при посещении которых жители обязаны предъявлять QR-код о вакцинации или ПЦР-тест. Об этом сообщается в telegram-канале ямальского правительства.

«Дополнен перечень объектов, при посещении которых действуют ограничения», — говорится в сообщении правительства. Данные меры теперь действуют в организациях соцобслуживания, учреждениях культуры, молодежной политики и туризма, объектов спорта.

Для посещения данных видов организаций и учреждений необходимо иметь сертификат или QR-код о вакцинации, либо документ о перенесенном COVID-19. Если есть противопоказания к вакцинации, то нужно иметь при себе документ, в котором это указано или же показать отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО не исключили возможность введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Дополнительные ограничения могут ввести, если они направлены на предотвращение распространения коронавируса.