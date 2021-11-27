27 ноября 2021
26 ноября 2021

Активисты ЯНАО оспорили в суде антиковидные решения властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
По мнению активистов, постановление санврача о вакцинации нарушает их трудовые права Фото:
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Коронавирус COVID-19

Активисты общественной организации «Родительский контроль» из Ноябрьска (ЯНАО) обратились в суд с иском на постановление главного санврача ЯНАО о вакцинации. Как сообщают представители организации в своей группе во «ВКонтакте», данное постановление нарушает их трудовые права.

«Суд ЯНАО вынес определение о том, что постановление главного санврача по ЯНАО № 29 „О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции взрослому населению ЯНАО“ не является нормативно-правовым документом! Следовательно, не распространяется на неопределенный круг лиц, а должно быть строго индивидуальным, в отношении конкретного заболевшего гражданина», — говорится в сообщении группы «Родительский контроль». Данное определение не вступило в законную силу, но активисты предлагают жителям ознакомить с ним своих работодателей, которые отстраняют от работы сотрудников, ссылаясь на постановление.

По словам активистов, прокуратура и Роспотребнадзор ЯНАО якобы неправильно толковали нормы права, указав на нормативность данного акта. В управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что информация неверная. «Это не так. Окружной суд передал в городской материалы, так как посчитал по подсудности — это полномочия городского суда. Суд назначен на 13 декабря по заявлению вахтовых рабочих из г. Новый Уренгой. Вот и все», — прокомментировали в ведомстве. В прокуратуру Ямала также был направлен запрос, ответ на который еще не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты «Родительского контроля» собирались обжаловать постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в прокуратуре. Также они обращались к президенту РФ Владимиру Путину и создали петицию против принудительной вакцинации от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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