Школьникам Кургана продлили дистанционную учебу

02 декабря 2021 в 17:46 Размер текста - 17 +

Первая смена в школах Кургана 3 декабря будет учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Занятия для учащихся первой смены в школах Кургана 3 декабря будут проводиться в дистанционном формате. Решение об этом приняла мэрия в связи с сильным гололедом. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия первой смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате. Решение о форме занятий (очно или дистанционно) второй смены будет принято 3 декабря до 10.00 часов», — сообщает администрация Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Из-за ледяного дождя в регионе 1 декабря образовалась гололедица, сообщало ранее URA.RU. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в Кургане и Шадринске отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях. 2 декабря в школах Кургана занятия проводились в дистанционном формате, в Шадринске 2 декабря вторая смена вышла на очную учебу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Занятия для учащихся первой смены в школах Кургана 3 декабря будут проводиться в дистанционном формате. Решение об этом приняла мэрия в связи с сильным гололедом. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия первой смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате. Решение о форме занятий (очно или дистанционно) второй смены будет принято 3 декабря до 10.00 часов», — сообщает администрация Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Из-за ледяного дождя в регионе 1 декабря образовалась гололедица, сообщало ранее URA.RU. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в Кургане и Шадринске отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях. 2 декабря в школах Кургана занятия проводились в дистанционном формате, в Шадринске 2 декабря вторая смена вышла на очную учебу.