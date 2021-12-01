01 декабря 2021

Школьникам Кургана продлили дистанционную учебу

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая смена в школах Кургана 3 декабря будет учиться дистанционно Фото:

Занятия для учащихся первой смены в школах Кургана 3 декабря будут проводиться в дистанционном формате. Решение об этом приняла мэрия в связи с сильным гололедом.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия первой смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате. Решение о форме занятий (очно или дистанционно) второй смены будет принято 3 декабря до 10.00 часов», — сообщает администрация Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Из-за ледяного дождя в регионе 1 декабря образовалась гололедица, сообщало ранее URA.RU. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в Кургане и Шадринске отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях. 2 декабря в школах Кургана занятия проводились в дистанционном формате, в Шадринске 2 декабря вторая смена вышла на очную учебу.

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Занятия для учащихся первой смены в школах Кургана 3 декабря будут проводиться в дистанционном формате. Решение об этом приняла мэрия в связи с сильным гололедом. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия первой смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате. Решение о форме занятий (очно или дистанционно) второй смены будет принято 3 декабря до 10.00 часов», — сообщает администрация Кургана в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Из-за ледяного дождя в регионе 1 декабря образовалась гололедица, сообщало ранее URA.RU. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в Кургане и Шадринске отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях. 2 декабря в школах Кургана занятия проводились в дистанционном формате, в Шадринске 2 декабря вторая смена вышла на очную учебу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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