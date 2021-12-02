Актер из Сургута попал в скандальное шоу на «Первом канале»

02 декабря 2021 в 22:22 Размер текста - 17 +

Жена актера подозревала супруга в измене с ее лучшей подругой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актера Ивана Рыжикова, исполнителей ролей в сериалах «Интерны» и «Кремлевские курсанты» (рожден в Сургуте) в ходе программы «Первого канала» «На самом деле» обвинили в измене жене с ее лучшей подругой. Девушка попала на запись камер наружного видеонаблюдения, выходя из машины актера. Этот ролик и стал частью очередного выпуска, размещенного на официальном сайте ток-шоу, а попал к журналистам после драки между доставщиком пиццы и Рыжиковым. «На днях Ольге Блиновой, жене Ивана Рыжикова попала в руки полная видеозапись конфликта ее мужа с доставщиком пиццы. В кадре некая женщина, спешно выходящая из машины Ивана. Ольга опознала свою подругу Диану и теперь подозревает супруга в измене», — говорит диктор за кадром, описывая ситуацию. Актер упорно отрицал интимную связь с подругой жены и сообщал, что до конфликта с курьером просто подвез женщину. Рыжиков также признался в попытке скрыть от жены и общественности совместную поездку с Дианой. «Я просил журналистов удалить часть видео, потому что на нем была запечатлена лучшая подруга моей супруги. Ничего предосудительного в том, что эта женщина находилась в моей машине не вижу. Мы встречаемся иногда в магазинах и в одну из таких встреч, я решил ее подвезти», — заявил артист. В ходе программы выяснилось, что видео супруге актера показала его дочь в надежде избавиться от надоевшей истеричной мачехи, которая уже второй раз обращается на телевидение в надежде уличить в измене мужа. После первой неудачной попытки Ольге это так и не удалось. Детектор лжи показал, что Рыжиков никогда не изменял жене с ее лучшей подругой. Ранее URA.RU сообщало, что звезду сериалов «Интерны» и «Склифосовский» избили. Нападение произошло поздно вечером на Волгоградском проспекте вблизи дома 15. Неизвестные несколько раз ударили Рыжикова в лицо и скрылись. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Актера Ивана Рыжикова, исполнителей ролей в сериалах «Интерны» и «Кремлевские курсанты» (рожден в Сургуте) в ходе программы «Первого канала» «На самом деле» обвинили в измене жене с ее лучшей подругой. Девушка попала на запись камер наружного видеонаблюдения, выходя из машины актера. Этот ролик и стал частью очередного выпуска, размещенного на официальном сайте ток-шоу, а попал к журналистам после драки между доставщиком пиццы и Рыжиковым. «На днях Ольге Блиновой, жене Ивана Рыжикова попала в руки полная видеозапись конфликта ее мужа с доставщиком пиццы. В кадре некая женщина, спешно выходящая из машины Ивана. Ольга опознала свою подругу Диану и теперь подозревает супруга в измене», — говорит диктор за кадром, описывая ситуацию. Актер упорно отрицал интимную связь с подругой жены и сообщал, что до конфликта с курьером просто подвез женщину. Рыжиков также признался в попытке скрыть от жены и общественности совместную поездку с Дианой. «Я просил журналистов удалить часть видео, потому что на нем была запечатлена лучшая подруга моей супруги. Ничего предосудительного в том, что эта женщина находилась в моей машине не вижу. Мы встречаемся иногда в магазинах и в одну из таких встреч, я решил ее подвезти», — заявил артист. В ходе программы выяснилось, что видео супруге актера показала его дочь в надежде избавиться от надоевшей истеричной мачехи, которая уже второй раз обращается на телевидение в надежде уличить в измене мужа. После первой неудачной попытки Ольге это так и не удалось. Детектор лжи показал, что Рыжиков никогда не изменял жене с ее лучшей подругой. Ранее URA.RU сообщало, что звезду сериалов «Интерны» и «Склифосовский» избили. Нападение произошло поздно вечером на Волгоградском проспекте вблизи дома 15. Неизвестные несколько раз ударили Рыжикова в лицо и скрылись.