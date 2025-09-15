15 сентября 2025

В ХМАО установлен самый высокий флагшток с российским триколором. Фото

Флагшток установлен на площади Мира
Флагшток установлен на площади Мира Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) завершена установка 25-метрового флагштока, на котором развивается флаг России. Глава города Сергей Елишев заявил, что в округе это самая высокая мачта.

Высота мачты составляет 25 метров
Высота мачты составляет 25 метров
Фото:

«Работы по установке флагштока в Пыть-Яхе завершены. Теперь над городом гордо возвышается российский триколор на 25-метровой мачте. Флагшток стал самым высоким в нашем округе», — поделился Елишев в своем telegram-канале.

Мачта с российским флагом установлена на площади Мира. Размер триколора составляет 7,2 на 4,5 метра.

