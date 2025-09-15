15 сентября 2025

МЧС выпустило предупреждение для водителей Пермского края

Пермский край накроет опасный туман
Пешеходам следует быть осторожными
Ночью и утром 16 сентября на территории Прикамья ожидается ухудшение погодных условий. В отдельных районах края ожидается туман. Об этом водителей и пешеходов предупредило региональное МЧС России.

«Внимание: по данным Пермского ЦГМС ночью и утром 16 сентября ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. В отдельных районах края прогнозируется туман», — сказано в сообщении ведомства на официальном сайте.

Водителям советуют придерживаться установленного скоростного режима, сохранять безопасную дистанцию, а также избегать резкого торможения. Следует учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуется проявлять особую внимательность при переходе проезжей части.

