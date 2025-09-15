Узбекистан потребовал от РФ наказать обидчиков мигрантов во Владивостоке

Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке направило ноты в представительство МИД России и прокуратуру Приморского края после сообщений о нападениях на граждан Узбекистана. Об этом сообщил генеральный консул страны Юсуп Кабулжанов. Основанием для обращения стали видеозаписи, на которых видно, как неизвестные молодые люди нападают на мигрантов, предположительно, уроженцев Бухарской области.
«Наши граждане подали официальное заявление в управление внутренних дел города Владивостока. А в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил Кабулжанов.
Видео с нападениями ранее опубликовал советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев. На роликах зафиксированы избиения и оскорбления таксиста и других граждан, а также использование оружия. Лица нападавших частично видны, на одном из видео упоминается имя одного из участников. Власти Узбекистана настаивают на тщательном расследовании произошедшего и принятии мер по защите своих граждан.
