15 сентября 2025

В лесах Прикамья введен карантин из-за жука, уничтожающего деревья

На территории Пермского края введены карантинные фитосанитарные зоны в связи с обнаружением очагов опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Под ограничения попали более 166 тысяч гектаров леса. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Пермскому краю.

«По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Чусовского, Осинского, Пермского и Кудымкарского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения уссурийского полиграфа. Установлены карантинные фитосанитарные зоны», — сообщается на сайте ведомства.

Карантинные ограничения распространились на земли Чусовского и Осинского городских округов, а также Губахинского и Кудымкарского муниципальных округов. Теперь на этих территориях ограничен вывоз древесины и лесоматериалов, которые могут способствовать дальнейшему распространению вредителя.

