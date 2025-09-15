В лесах Прикамья введен карантин из-за жука, уничтожающего деревья

На территории Пермского края введены карантинные фитосанитарные зоны в связи с обнаружением очагов опасного вредителя — уссурийского полиграфа. Под ограничения попали более 166 тысяч гектаров леса. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Пермскому краю.
«По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Чусовского, Осинского, Пермского и Кудымкарского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения уссурийского полиграфа. Установлены карантинные фитосанитарные зоны», — сообщается на сайте ведомства.
Карантинные ограничения распространились на земли Чусовского и Осинского городских округов, а также Губахинского и Кудымкарского муниципальных округов. Теперь на этих территориях ограничен вывоз древесины и лесоматериалов, которые могут способствовать дальнейшему распространению вредителя.
