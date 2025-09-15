15 сентября 2025

Центр Сысерти посетили дикие кабаны. Видео

Кабанов заметили у дворца культуры имени И. П. Романенко
Кабанов заметили у дворца культуры имени И. П. Романенко Фото:

В центре Сысерти (Свердловская область) заметили диких кабанов. На камеру их сняли очевидцы.

«В центре Сысерти бегали кабаны», — поделился telegram-канал «Злой Екатеринбург». Животные спокойно передвигались по газону прямо у здания дворца культуры имени И. П. Романенко. Один из пользователей в комментариях иронично прокомментировать, что кабаны пришли «окультуриваться».

Появление диких животных в городах области фиксируется не впервые: летней ночью в районе Таганского ряда в Екатеринбурге были замечены три диких кабана. Животные передвигались рядом с парковочной зоной. А садовников в СНТ «Нефтяник» рядом с поселком Аять разрушали участки дачников на протяжении нескольких дней.

