15 сентября 2025

Соловьев по-новому назвал Екатеринбург. Видео

Соловьев: Екатеринбург из «города бесов» превращается в город святой Екатерины
© Служба новостей «URA.RU»
Об изменении статуса Екатеринбурга Соловьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Об изменении статуса Екатеринбурга Соловьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым»

По мнению телеведущего Владимира Соловьева Екатеринбург из «города бесов» превращается в город святой Екатерины. Такое заявление он сделал в эфире федерального телеканала «Россия 1».

«Мой любимый Екатеринбург, который из „города бесов“ на моих глазах превращается в город святой Екатерины», — заявил телеведущий в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он сказал это во время обсуждения выборных кампаний различного уровня 14 сентября в России.

Ранее Екатеринбург называли «городом бесов» из-за протестных настроений и активной оппозиции, особенно на фоне конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины. Это прозвище ввел Владимир Соловьев, а военкор Александр Коц отмечал, что участие уральцев в специальной военной операции и помощь фронту изменили репутацию города, который теперь связывают с патриотизмом и традиционными ценностями.

© Служба новостей «URA.RU»
