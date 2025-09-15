По мнению телеведущего Владимира Соловьева Екатеринбург из «города бесов» превращается в город святой Екатерины. Такое заявление он сделал в эфире федерального телеканала «Россия 1».
«Мой любимый Екатеринбург, который из „города бесов“ на моих глазах превращается в город святой Екатерины», — заявил телеведущий в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он сказал это во время обсуждения выборных кампаний различного уровня 14 сентября в России.
Ранее Екатеринбург называли «городом бесов» из-за протестных настроений и активной оппозиции, особенно на фоне конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины. Это прозвище ввел Владимир Соловьев, а военкор Александр Коц отмечал, что участие уральцев в специальной военной операции и помощь фронту изменили репутацию города, который теперь связывают с патриотизмом и традиционными ценностями.
