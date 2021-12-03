В Госдуме предложили повысить страховое возмещение по ипотеке

В Госдуме предложили повысить размер страхового возмещения до 10 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Государственной думе РФ предложили повысить страховые гарантии граждан, которые выплачивают ипотеку. Соответствующее письмо было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову депутатом Госдумы Василием Власовым.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 млн рублей в отношении граждан, имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая. В настоящее время государство гарантирует гражданам возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн рублей», — передает RT текст письма Власова.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила не продлевать программу льготной ипотеки. «У нас есть и другие льготные программы, более адресные», — отметила Набиуллина.