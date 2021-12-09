В Тюмени продолжают закрывать школы на карантин

В микрорайоне Казарово в Тюмени на карантин отправили школу №52. Эпидемиологический порог в учебном заведении превысил допустимые 20%.
«В связи с превышением 20% порога заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо принять меры по предупреждению распространения инфекции. Образовательный процесс во всех классах МАОУ СОШ №52 города Тюмени с 13.12.2021 приостановлен», — значится на официальном сайте школы.
Сообщается, что школьники будут обучаться удаленно до 17 декабря включительно. Ранее в 52 школе на дистант отправляли только отдельные классы. На прошлой неделе на карантин ушли ученики одной из тюменских гимназий, там также гриппом и ОРВИ заразились более 20% учащихся.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области коронавирус обнаружен в 54 детских садах. Из-за заражения было закрыто 86 групп в дошкольных учреждениях.
В микрорайоне Казарово в Тюмени на карантин отправили школу №52. Эпидемиологический порог в учебном заведении превысил допустимые 20%. «В связи с превышением 20% порога заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо принять меры по предупреждению распространения инфекции. Образовательный процесс во всех классах МАОУ СОШ №52 города Тюмени с 13.12.2021 приостановлен», — значится на официальном сайте школы. Сообщается, что школьники будут обучаться удаленно до 17 декабря включительно. Ранее в 52 школе на дистант отправляли только отдельные классы. На прошлой неделе на карантин ушли ученики одной из тюменских гимназий, там также гриппом и ОРВИ заразились более 20% учащихся. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области коронавирус обнаружен в 54 детских садах. Из-за заражения было закрыто 86 групп в дошкольных учреждениях.