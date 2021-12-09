09 декабря 2021

В Тюмени продолжают закрывать школы на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Ученики будут находится на дистанте до 17 декабря включительно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В микрорайоне Казарово в Тюмени на карантин отправили школу №52. Эпидемиологический порог в учебном заведении превысил допустимые 20%.

«В связи с превышением 20% порога заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо принять меры по предупреждению распространения инфекции. Образовательный процесс во всех классах МАОУ СОШ №52 города Тюмени с 13.12.2021 приостановлен», — значится на официальном сайте школы.

Сообщается, что школьники будут обучаться удаленно до 17 декабря включительно. Ранее в 52 школе на дистант отправляли только отдельные классы. На прошлой неделе на карантин ушли ученики одной из тюменских гимназий, там также гриппом и ОРВИ заразились более 20% учащихся.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области коронавирус обнаружен в 54 детских садах. Из-за заражения было закрыто 86 групп в дошкольных учреждениях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В микрорайоне Казарово в Тюмени на карантин отправили школу №52. Эпидемиологический порог в учебном заведении превысил допустимые 20%. «В связи с превышением 20% порога заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо принять меры по предупреждению распространения инфекции. Образовательный процесс во всех классах МАОУ СОШ №52 города Тюмени с 13.12.2021 приостановлен», — значится на официальном сайте школы. Сообщается, что школьники будут обучаться удаленно до 17 декабря включительно. Ранее в 52 школе на дистант отправляли только отдельные классы. На прошлой неделе на карантин ушли ученики одной из тюменских гимназий, там также гриппом и ОРВИ заразились более 20% учащихся. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области коронавирус обнаружен в 54 детских садах. Из-за заражения было закрыто 86 групп в дошкольных учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...