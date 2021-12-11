Задержанный тюменский экс-чиновник пошел на сделку со следствием

Игорь Фролов решился на сотрудничество со следствием Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-директор департамента инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, подозреваемый в мошенничестве, пошел на сотрудничество со следствием. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора».

«Между тем, бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов заключил сделку со следствием», — говорится в сообщении telegram-канала. Другие подробности не уточняются.

Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский суд Тюмени арестовал Игоря Фролова до 2 февраля 2022 года. Следствие предполагает, что они его подельники за два года похитили пять миллионов рублей из муниципального бюджета. По сообщениям источников, одним из подельников может являться подчиненный Фролова Алексей Смышляев, на которого якобы была оформлена фиктивная фирма. По версии следствия, мать бывшего чиновника Ольга Фролова могла помогать своему сыну в воровстве денег, потому суд отправил ее под домашний арест.