11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Задержанный тюменский экс-чиновник пошел на сделку со следствием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Фролов. Тюмень, фролов игорь
Игорь Фролов решился на сотрудничество со следствием Фото:

Экс-директор департамента инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, подозреваемый в мошенничестве, пошел на сотрудничество со следствием. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора».

«Между тем, бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов заключил сделку со следствием», — говорится в сообщении telegram-канала. Другие подробности не уточняются.

Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский суд Тюмени арестовал Игоря Фролова до 2 февраля 2022 года. Следствие предполагает, что они его подельники за два года похитили пять миллионов рублей из муниципального бюджета. По сообщениям источников, одним из подельников может являться подчиненный Фролова Алексей Смышляев, на которого якобы была оформлена фиктивная фирма. По версии следствия, мать бывшего чиновника Ольга Фролова могла помогать своему сыну в воровстве денег, потому суд отправил ее под домашний арест.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-директор департамента инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, подозреваемый в мошенничестве, пошел на сотрудничество со следствием. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора». «Между тем, бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов заключил сделку со следствием», — говорится в сообщении telegram-канала. Другие подробности не уточняются. Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский суд Тюмени арестовал Игоря Фролова до 2 февраля 2022 года. Следствие предполагает, что они его подельники за два года похитили пять миллионов рублей из муниципального бюджета. По сообщениям источников, одним из подельников может являться подчиненный Фролова Алексей Смышляев, на которого якобы была оформлена фиктивная фирма. По версии следствия, мать бывшего чиновника Ольга Фролова могла помогать своему сыну в воровстве денег, потому суд отправил ее под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...