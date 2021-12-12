12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Медиарейтинг спикера Тюменской облдумы упал на фоне скандалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
Сергею Корепанову пришлось публично извиняться перед антиваксерами Фото:

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов упал на семь пунктов в медиаретинге глав заксобраний регионов России. Такие данные за ноябрь представила компания «Медиалогия». В последние недели политик оказался в центре скандала.

«Корепанов Сергей Евгеньевич — 23 место. Перемещение за месяц — минус семь», — значится в документе. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

26 ноября Корепанов на заседании облдумы сравнил невакцинированных от коронавируса людей с шахидами, за это на него написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Политику пришлось публично извиниться перед антиваксерами.

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов упал на семь пунктов в медиаретинге глав заксобраний регионов России. Такие данные за ноябрь представила компания «Медиалогия». В последние недели политик оказался в центре скандала. «Корепанов Сергей Евгеньевич — 23 место. Перемещение за месяц — минус семь», — значится в документе. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. 26 ноября Корепанов на заседании облдумы сравнил невакцинированных от коронавируса людей с шахидами, за это на него написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Политику пришлось публично извиниться перед антиваксерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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