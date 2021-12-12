Медиарейтинг спикера Тюменской облдумы упал на фоне скандалов

Сергею Корепанову пришлось публично извиняться перед антиваксерами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов упал на семь пунктов в медиаретинге глав заксобраний регионов России. Такие данные за ноябрь представила компания «Медиалогия». В последние недели политик оказался в центре скандала.

«Корепанов Сергей Евгеньевич — 23 место. Перемещение за месяц — минус семь», — значится в документе. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

26 ноября Корепанов на заседании облдумы сравнил невакцинированных от коронавируса людей с шахидами, за это на него написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Политику пришлось публично извиниться перед антиваксерами.