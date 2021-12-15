Глава СВР Нарышкин: Запад ищет замену Навальному

Сергей Нарышкин заявил, что операция Запада с Навальным в роли «сакральной жертвы» не удалась Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что разведки США и стран Евросоюза признают, что интерес населения России к блогеру Алексею Навальному неуклонно снижается. По его словам, Запад уже ищет ему замену в качестве эмблемы российского протестного движения.

«Сегодня в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к „берлинскому пациенту“ неуклонно снижается. Скажу больше — ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», — заявил Нарышкин в интервью «Аргументам и фактам».

Также, по словам Нарышкина, в последние годы у Запада упал энтузиазм по инспирированию в России массового протеста. «Не последнюю роль в угасании этого энтузиазма сыграло „дело Навального“», — уточнил он.

Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области. Сюда блогера поместили после того, как суд заменил ему условный срок наказания по делу «Ив Роше» реальным. Осужденному блогеру присудили премию «За свободу мысли» имени Сахарова, передает LIfe .