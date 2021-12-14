14 декабря 2021
13 декабря 2021

Глава департамента ЯНАО стал лучшим региональным руководителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, чиновники, депутаты, руки
Директор департамента туризма Наиль Хайрулин стал лучшим региональным руководителем по делам молодежи в РФ Фото:

Глава департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайрулин признан лучшим региональным руководителем на всероссийской премии «Время молодых». Об этом директор ведомства сообщил в instagram-аккаунте.

«Ну здесь у нас точно не было сомнений. Итоги премии „Время молодых“ от „Росмолодежи“. Наиль Хайруллин — лучший региональный руководитель органа по делам молодежи», — говорится в сообщении политика.

Помимо этого, медиаканал «Я молод» стал лучшим региональным молодежным медиа в стране. С победой их поздравил генеральный директор медиахолдинга «СТС МЕДИА» Вячеслав Муругов.

Премия молодежных достижений «Время молодых» прошло 14 декабря в Москве. На церемонии награждения определили лучших в 20 номинациях их трех тысяч участников.

«Абсолютно убежден, что нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем создание условий для того, чтобы каждый молодой человек мог найти и реализовать свой талант. Наш президент не раз говорил, что каждый человек талантлив, а задача государства — в том, чтобы помочь человеку как можно быстрее найти свой талант, суметь себя реализовать, отыскать свое место и путь в жизни», — приводит слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко пресс-служба «Росмолодеж».

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Глава департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайрулин признан лучшим региональным руководителем на всероссийской премии «Время молодых». Об этом директор ведомства сообщил в instagram-аккаунте. «Ну здесь у нас точно не было сомнений. Итоги премии „Время молодых“ от „Росмолодежи“. Наиль Хайруллин — лучший региональный руководитель органа по делам молодежи», — говорится в сообщении политика. Помимо этого, медиаканал «Я молод» стал лучшим региональным молодежным медиа в стране. С победой их поздравил генеральный директор медиахолдинга «СТС МЕДИА» Вячеслав Муругов. Премия молодежных достижений «Время молодых» прошло 14 декабря в Москве. На церемонии награждения определили лучших в 20 номинациях их трех тысяч участников. «Абсолютно убежден, что нет ничего более важного для будущего нашей страны, чем создание условий для того, чтобы каждый молодой человек мог найти и реализовать свой талант. Наш президент не раз говорил, что каждый человек талантлив, а задача государства — в том, чтобы помочь человеку как можно быстрее найти свой талант, суметь себя реализовать, отыскать свое место и путь в жизни», — приводит слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко пресс-служба «Росмолодеж».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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