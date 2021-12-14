У тюменских предприятий нет денег на новогодние корпоративы

54% тюменцев сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Четверть жителей Тюменской области признались, что у них не будет новогоднего корпоратива с коллегами. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru, проведшего опрос. Треть из указанного количества рассказала, что на предприятии не предусмотрен бюджет на праздник.

«26% жителей Тюменской области точно останутся без вечеринки с коллегами. Чаще всего они объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (52%) и отсутствием бюджета на праздник (30%). Кроме того, 10% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 5% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив», — рассказали в рекрутинговой компании.

При этом, по данным сервиса, 54% тюменцев сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года. Еще 20% отмечают, что компания пока не определилась по поводу корпоратива.

Ранее агентство писало, что новогодний корпоратив обойдется компаниям Тюмени в среднем от 116 000 рублей. Цена предполагает шесть часов мероприятия на 50 человек и без учета алкоголя.