14 декабря 2021
13 декабря 2021

У тюменских предприятий нет денег на новогодние корпоративы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка в Лухари бар. Тюмень, вечеринка, бар, Лухари бар, дискотеки нулевых
54% тюменцев сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года Фото:

Четверть жителей Тюменской области признались, что у них не будет новогоднего корпоратива с коллегами. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru, проведшего опрос. Треть из указанного количества рассказала, что на предприятии не предусмотрен бюджет на праздник.

«26% жителей Тюменской области точно останутся без вечеринки с коллегами. Чаще всего они объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (52%) и отсутствием бюджета на праздник (30%). Кроме того, 10% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 5% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив», — рассказали в рекрутинговой компании.

При этом, по данным сервиса, 54% тюменцев сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года. Еще 20% отмечают, что компания пока не определилась по поводу корпоратива.

Ранее агентство писало, что новогодний корпоратив обойдется компаниям Тюмени в среднем от 116 000 рублей. Цена предполагает шесть часов мероприятия на 50 человек и без учета алкоголя.

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Четверть жителей Тюменской области признались, что у них не будет новогоднего корпоратива с коллегами. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru, проведшего опрос. Треть из указанного количества рассказала, что на предприятии не предусмотрен бюджет на праздник. «26% жителей Тюменской области точно останутся без вечеринки с коллегами. Чаще всего они объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой (52%) и отсутствием бюджета на праздник (30%). Кроме того, 10% говорят, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а 5% сообщили, что сотрудники массово отказались посещать корпоратив», — рассказали в рекрутинговой компании. При этом, по данным сервиса, 54% тюменцев сообщили, что у них на работе будет праздник в честь Нового года. Еще 20% отмечают, что компания пока не определилась по поводу корпоратива. Ранее агентство писало, что новогодний корпоратив обойдется компаниям Тюмени в среднем от 116 000 рублей. Цена предполагает шесть часов мероприятия на 50 человек и без учета алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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