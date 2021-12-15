15 декабря 2021
14 декабря 2021

Гости ЯНАО будут получать туристический кешбэк

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, вокзал, поезд, зима, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога
Туристы смогут получить 20% от стоимости поездки Фото:

Туристы, приезжие на Ямал, смогут вернуть до 20% от стоимости поездки. Как сообщается в telegram-канале ямальского центра управления регионом, гостиницы и туроператоры ЯНАО уже проходят тестовые транзакции.

«Гости Ямала смогут получить туристический кешбэк в новом году! Продажи по программе стартуют с 18 января и продлятся до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля включительно», — говорится в сообщении ЦУРа.

Зимой и весной ямальские туроператоры предлагают отправиться в этнографическое путешествие, посетить стойбища, пожить в чуме и попробовать блюда северной кухни. Как сообщает ЦУР, в этом году Ямал посетили 158 тысяч гостей.

Также программа туристического кешбэка действует во всех регионах России. Чтобы в ней поучаствовать, нужно зарегистрировать карту «МИР» в программе лояльности, выбрать на сайте мирпутешествий.рф туроператора или гостиницу и с 18 января до 12 апреля оплатить путевку.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ заложило пять миллиардов рублей на следующий год в рамках национального проекта по туризму. По условиям программы, туристы получат 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей при оплате картой «Мир».

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Туристы, приезжие на Ямал, смогут вернуть до 20% от стоимости поездки. Как сообщается в telegram-канале ямальского центра управления регионом, гостиницы и туроператоры ЯНАО уже проходят тестовые транзакции. «Гости Ямала смогут получить туристический кешбэк в новом году! Продажи по программе стартуют с 18 января и продлятся до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля включительно», — говорится в сообщении ЦУРа. Зимой и весной ямальские туроператоры предлагают отправиться в этнографическое путешествие, посетить стойбища, пожить в чуме и попробовать блюда северной кухни. Как сообщает ЦУР, в этом году Ямал посетили 158 тысяч гостей. Также программа туристического кешбэка действует во всех регионах России. Чтобы в ней поучаствовать, нужно зарегистрировать карту «МИР» в программе лояльности, выбрать на сайте мирпутешествий.рф туроператора или гостиницу и с 18 января до 12 апреля оплатить путевку. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ заложило пять миллиардов рублей на следующий год в рамках национального проекта по туризму. По условиям программы, туристы получат 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей при оплате картой «Мир».
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