Гости ЯНАО будут получать туристический кешбэк

Туристы смогут получить 20% от стоимости поездки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Туристы, приезжие на Ямал, смогут вернуть до 20% от стоимости поездки. Как сообщается в telegram-канале ямальского центра управления регионом, гостиницы и туроператоры ЯНАО уже проходят тестовые транзакции.

«Гости Ямала смогут получить туристический кешбэк в новом году! Продажи по программе стартуют с 18 января и продлятся до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля включительно», — говорится в сообщении ЦУРа.

Зимой и весной ямальские туроператоры предлагают отправиться в этнографическое путешествие, посетить стойбища, пожить в чуме и попробовать блюда северной кухни. Как сообщает ЦУР, в этом году Ямал посетили 158 тысяч гостей.

Также программа туристического кешбэка действует во всех регионах России. Чтобы в ней поучаствовать, нужно зарегистрировать карту «МИР» в программе лояльности, выбрать на сайте мирпутешествий.рф туроператора или гостиницу и с 18 января до 12 апреля оплатить путевку.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ заложило пять миллиардов рублей на следующий год в рамках национального проекта по туризму. По условиям программы, туристы получат 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей при оплате картой «Мир».