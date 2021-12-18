Уволенного курганского чиновника хотят лишить премии в 300 000

В Кургане проходят суды по премиям чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в суде оспаривается премия, выданная уже бывшему замдиректора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергею Дмитриеву. Управление федерального казначейства (УФК) в Курганской области посчитало выплату незаконной и выдало предписание вернуть в федеральный бюджет почти 300 тысяч рублей. Департамент, в свою очередь, решил оспорить предписание в суде. Информация о разбирательстве размещена на сайте областного арбитражного суда.

«В резолютивной части оспариваемого представления управление требует от департамента принять меры по устранению причин и условий нарушения. А также возвратить в доход федерального бюджета 299 460 рублей — средства, предоставленные из федерального бюджета… за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти», — говорится в материалах дела.

Суд при этом удовлетворил ходатайство департамента строительства о принятии обеспечительных мер. Наложен запрет на бесспорное списание средств со счета департамента до решения по делу. В материалах суда сказано, что, по версии казначейства, Дмитриев не должен был получать премию. Он не входил в региональную управленческую команду, которая способствовала достижению Курганской областью успехов в 2019 году.

На последнем суде представитель департамента попросил привлечь правительство региона в качестве третьего лица. УФК возражало. Сторонам теперь необходимо подготовить отзывы. Следующий суд состоится 20 декабря.

URA.RU направило в пресс-службы правительства и УФК запросы. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что аналогичное дело о премиях курганским чиновникам параллельно рассматривается в Челябинске. До этого суд признал законной годовую премию курганской чиновницы за два дня работы, а также премии другим сотрудникам правительства.