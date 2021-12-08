Суд в Челябинске оценит законность премий курганских чиновников

09 декабря 2021 в 07:45 Размер текста - 17 +

Ранее курганский суд признал законность премий чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вопрос о годовой премии курганской чиновницы за два дня работы, а также премии другим сотрудникам правительства снова рассмотрят в суде. Жалоба на прежнее решение суда, признавшего законность вознаграждения, поступила в 18-й арбитражный апелляционный суд (г. Челябинск). Информация об этом размещена на сайте курганского арбитражного суда. «Апелляционная жалоба поступила в 18-й арбитражный апелляционный суд 7 декабря. Жалоба подана управлением Федерального казначейства по Курганской области (УФК)», — говорится на сайте курганского суда. Спор о законности премий чиновников, выданных за работу в 2019 году, длится почти 8 месяцев. УФК посчитало, что годовые премии, выданные семи сотрудникам (на общую сумму 244 373,10 рубля), незаконны и их следует вернуть в федеральный бюджет. Курганский арбитражный суд вынес решение, что предписание казначейства незаконно, а премии получены обоснованно. Арбитражный суд установил, что федеральные правила не определяют порядок расходования предоставленных субъекту трансфертов. Субъект сам принял порядок расходования денежных средств и утвердил порядок поощрения управленческих команд. Согласно этим документам, нарушения суд не выявил. УФК позднее сообщало URA.RU, что намерено обжаловать решение курганского суда. Ранее URA.RU писало, что чиновница правительства Курганской области проработала два дня, после чего получила годовую премию за достижение показателей работы управленческой команды в 2019 году. Аналогичная ситуация сложилась и с другими тремя сотрудниками. Они были устроены в ноябре—декабре, а премию за 2019 год получили в полном объеме. Арбитражный суд продолжает рассматривать еще одно дело о премиях. Там фигурирует вознаграждение сотрудникам депздрава. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вопрос о годовой премии курганской чиновницы за два дня работы, а также премии другим сотрудникам правительства снова рассмотрят в суде. Жалоба на прежнее решение суда, признавшего законность вознаграждения, поступила в 18-й арбитражный апелляционный суд (г. Челябинск). Информация об этом размещена на сайте курганского арбитражного суда. «Апелляционная жалоба поступила в 18-й арбитражный апелляционный суд 7 декабря. Жалоба подана управлением Федерального казначейства по Курганской области (УФК)», — говорится на сайте курганского суда. Спор о законности премий чиновников, выданных за работу в 2019 году, длится почти 8 месяцев. УФК посчитало, что годовые премии, выданные семи сотрудникам (на общую сумму 244 373,10 рубля), незаконны и их следует вернуть в федеральный бюджет. Курганский арбитражный суд вынес решение, что предписание казначейства незаконно, а премии получены обоснованно. Арбитражный суд установил, что федеральные правила не определяют порядок расходования предоставленных субъекту трансфертов. Субъект сам принял порядок расходования денежных средств и утвердил порядок поощрения управленческих команд. Согласно этим документам, нарушения суд не выявил. УФК позднее сообщало URA.RU, что намерено обжаловать решение курганского суда. Ранее URA.RU писало, что чиновница правительства Курганской области проработала два дня, после чего получила годовую премию за достижение показателей работы управленческой команды в 2019 году. Аналогичная ситуация сложилась и с другими тремя сотрудниками. Они были устроены в ноябре—декабре, а премию за 2019 год получили в полном объеме. Арбитражный суд продолжает рассматривать еще одно дело о премиях. Там фигурирует вознаграждение сотрудникам депздрава.