Тюменскую область ждет резкое похолодание

В Тюмени похолодает до -26 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь с 24 на 25 декабря в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода»

«В пятницу, 24 декабря, в дневное время температура воздуха составит -15 градусов. Ночью похолодание до -25. В течение недели возможны осадки в виде мокрого снега с дождем», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз на неделю дает сервис «Яндекс. Погода». «С 20 по 24 декабря на территории Тюменской области высока вероятность выпадения осадков. Средняя температура воздуха в регионе в течение недели составит -10, -12 градусов. В ночное время 25 декабря возможно похолодание до -26 градусов», — указано в сообщении сервиса.