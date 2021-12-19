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Тюменскую область ждет резкое похолодание

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Клипарт по теме Морозы. Курган, смог , холод, мороз
В Тюмени похолодает до -26 градусов Фото:

В ночь с 24 на 25 декабря в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода»

«В пятницу, 24 декабря, в дневное время температура воздуха составит -15 градусов. Ночью похолодание до -25. В течение недели возможны осадки в виде мокрого снега с дождем», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз на неделю дает сервис «Яндекс. Погода». «С 20 по 24 декабря на территории Тюменской области высока вероятность выпадения осадков. Средняя температура воздуха в регионе в течение недели составит -10, -12 градусов. В ночное время 25 декабря возможно похолодание до -26 градусов», — указано в сообщении сервиса.

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В ночь с 24 на 25 декабря в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода» «В пятницу, 24 декабря, в дневное время температура воздуха составит -15 градусов. Ночью похолодание до -25. В течение недели возможны осадки в виде мокрого снега с дождем», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз на неделю дает сервис «Яндекс. Погода». «С 20 по 24 декабря на территории Тюменской области высока вероятность выпадения осадков. Средняя температура воздуха в регионе в течение недели составит -10, -12 градусов. В ночное время 25 декабря возможно похолодание до -26 градусов», — указано в сообщении сервиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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