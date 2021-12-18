18 декабря 2021
17 декабря 2021

Власти ЯНАО назвали дату выхода школьников с новогодних каникул

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Город. Курган, ученики, дети, школьники, зимние каникулы
Дети будут отдыхать до 9 января Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новогодние каникулы у школьников ЯНАО продлятся до 9 января. Как сообщает окружной департамент образования, власти не видят смысла продлевать каникулы, так как эпидобстановка в регионе спокойная.

«В ямальских соцсетях и родительских чатах распространяется ложная информация о продлении школьных зимних каникул до 1 февраля. На данный момент вопрос продления зимних каникул в департаменте образования не рассматривается. Зимние каникулы продлятся до 9 января. Школьники выйдут на учебу в очном режиме с 10 января», — говорится в сообщении ведомства. В департаменте добавили, что заболеваемость коронавирусом не превышает пяти процентов.

Ранее URA.RU сообщало, что учащимся Ямала продлили осенние каникулы из-за коронавируса. Дети отдыхали с 25 октября по 6 ноября.

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Новогодние каникулы у школьников ЯНАО продлятся до 9 января. Как сообщает окружной департамент образования, власти не видят смысла продлевать каникулы, так как эпидобстановка в регионе спокойная. «В ямальских соцсетях и родительских чатах распространяется ложная информация о продлении школьных зимних каникул до 1 февраля. На данный момент вопрос продления зимних каникул в департаменте образования не рассматривается. Зимние каникулы продлятся до 9 января. Школьники выйдут на учебу в очном режиме с 10 января», — говорится в сообщении ведомства. В департаменте добавили, что заболеваемость коронавирусом не превышает пяти процентов. Ранее URA.RU сообщало, что учащимся Ямала продлили осенние каникулы из-за коронавируса. Дети отдыхали с 25 октября по 6 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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