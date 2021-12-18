Власти ЯНАО назвали дату выхода школьников с новогодних каникул

Дети будут отдыхать до 9 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новогодние каникулы у школьников ЯНАО продлятся до 9 января. Как сообщает окружной департамент образования, власти не видят смысла продлевать каникулы, так как эпидобстановка в регионе спокойная.

«В ямальских соцсетях и родительских чатах распространяется ложная информация о продлении школьных зимних каникул до 1 февраля. На данный момент вопрос продления зимних каникул в департаменте образования не рассматривается. Зимние каникулы продлятся до 9 января. Школьники выйдут на учебу в очном режиме с 10 января», — говорится в сообщении ведомства. В департаменте добавили, что заболеваемость коронавирусом не превышает пяти процентов.

Ранее URA.RU сообщало, что учащимся Ямала продлили осенние каникулы из-за коронавируса. Дети отдыхали с 25 октября по 6 ноября.