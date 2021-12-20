Врач предложил штрафовать за отказ от прививки на 100 долларов. «Удар по карману»

21 декабря 2021 в 00:36 Размер текста - 17 +

Россиян хотят штрафовать за отказ от вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, необходимо штрафовать на 100 долларов. Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «При введении штрафов не нужно ориентироваться на олигархов. Они уже все привились. Ста долларов будет достаточно, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Эта сумма больно ударит по карманам граждан», — заявил Пурясев изданию ForPost. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. В Греции непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU заявил, что штрафы за отказ от вакцинации допустимы, так как она должна быть обязательна для всех. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, необходимо штрафовать на 100 долларов. Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «При введении штрафов не нужно ориентироваться на олигархов. Они уже все привились. Ста долларов будет достаточно, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Эта сумма больно ударит по карманам граждан», — заявил Пурясев изданию ForPost. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. В Греции непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU заявил, что штрафы за отказ от вакцинации допустимы, так как она должна быть обязательна для всех.