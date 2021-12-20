Россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, необходимо штрафовать на 100 долларов. Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
«При введении штрафов не нужно ориентироваться на олигархов. Они уже все привились. Ста долларов будет достаточно, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Эта сумма больно ударит по карманам граждан», — заявил Пурясев изданию ForPost.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. В Греции непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU заявил, что штрафы за отказ от вакцинации допустимы, так как она должна быть обязательна для всех.
Россиян, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, необходимо штрафовать на 100 долларов. Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «При введении штрафов не нужно ориентироваться на олигархов. Они уже все привились. Ста долларов будет достаточно, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Эта сумма больно ударит по карманам граждан», — заявил Пурясев изданию ForPost. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. В Греции непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с URA.RU заявил, что штрафы за отказ от вакцинации допустимы, так как она должна быть обязательна для всех.